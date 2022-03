Hiszpania zawalczy ze skutkami gospodarczymi wojny na Ukrainie

W środę podczas przemówienia skierowanego do ustawodawców, premier Pedro Sanchez powiedział, że ich kraj musi przygotować się na skutki sankcji wobec Rosji. Zwrócił on uwagę, że najbardziej odczuwalne mogą one być w sektorze energetycznym.

– Jest bardzo prawdopodobne, że ceny energii będą rosły. Zdaje sobie sprawę, że będzie to miało również bezpośredni wpływ na wskaźnik cen konsumpcyjnych – powiedział Sanchez. Dodał, że trzeba liczyć się ze ,,spowolnieniem rozwoju gospodarczego’’ .

Chcąc zmniejszyć koszty energii elektrycznej ponoszone przez gospodarstwa domowe i firmy, Sanchez przedłużył do 30 czerwca szereg ulg podatkowych dotyczących energii. Ogłosił również, że rząd przeznaczy dodatkowy 1 mld EUR na realizację planu zwiększenia produkcji i magazynowania energii odnawialnej.