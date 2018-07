Hiszpański CAF nowym inwestorem Solarisa

Hiszpańska firma CAF ma być nowym inwestorem spółki Solaris Bus & Coach. Wielkopolski producent pojazdów komunikacji miejskiej poinformował we wtorek o podpisaniu umowy w tej sprawie.

Zobacz więcej fot. Puls Biznesu, AW

Umowa została zawarta w poniedziałek i - jak podała spółka z podpoznańskiego Bolechowa - pozwala firmie CAF na dalsze negocjowanie szczegółów transakcji z Solarisem. Szersze informacje dotyczące transakcji mają być znane w najbliższych tygodniach.



"Trwający od kilku miesięcy proces poszukiwania inwestora dla Solarisa, wszedł w nowy etap. Połączenie potencjałów obu firm, to ważny krok w realizacji planu, który zakłada wypracowanie wiodącej pozycji w Europie w zakresie zrównoważonych miejskich systemów mobilności" – podała spółka w przekazanym PAP komunikacie.



CAF zajmuje się projektowaniem, produkcją, utrzymaniem i dostawą taboru kolejowego oraz pojazdów szynowych. W obszarze jego aktywności leżą także najnowsze rozwiązania dla transportu miejskiego w tym e-mobilność.



Solaris Bus & Coach S.A. to czołowy w Europie, polski producent pojazdów komunikacji miejskiej: autobusów, trolejbusów i tramwajów. Firma została założona w 1996 roku, przez Solange i Krzysztofa Olszewskich.



Do tej pory Solaris dostarczył do 32 państw na świecie ponad 16 tys. pojazdów. Spółka zatrudnia ponad 2,3 tys. osób w Polsce i blisko 300 pracowników w swoich zagranicznych oddziałach.