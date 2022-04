Hiszpański operator gazociągów: zbudujmy nowe połączenie z Francją

– Hiszpania musi udostępnić Europie swoje nadwyżki mocy przesyłowych, a to oznacza wzmocnienie połączeń z innymi częściami regionu – powiedział dyrektor generalny firmy Enagas, Arturo Gonzalo Aizpiri. Dodał on, że ,,w tym celu należy skupić się na budowie rurociągu MidCat z Francją, ponieważ jest to inwestycja, która może przynieść najszybsze rezultaty'’.

Na Półwyspie Iberyjskim znajduje się około 30 proc. europejskich zdolności przetwórczych skroplonego gazu ziemnego, a także dwa rurociągi łączące go z polami gazowymi w północnej Afryce. Hiszpania oraz Portugalią nie posiadają jednak odpowiedniej sieci rurociągów by móc na większą skalę transportować to paliwo kopalne do pozostałej części kontynentu.