Holandia: gminni urzędnicy przyznali sobie pół miliona euro z rządowej dotacji

Urzędnicy gminy Bergen op Zoom na południu Holandii przyznali sobie 500 tys. euro z rządowej dotacji przeznaczonej na wsparcie sektora kultury zagrożonego skutkami pandemii Covid-19. Niektórzy z nich dostali po 100 tys. Stowarzyszenia kulturalne otrzymały w sumie około 44 tys. euro. O nieprawidłowościach poinformował portal Omroep Brabant.

Gmina Bergen op Zoom otrzymała od rządu ponad milion euro w ramach walki z koronawirusem i miała je rozdzielić wśród instytucji kulturalnych. Z informacji mediów wynika, że urzędnicy przyznali pół miliona euro, jak to określił portal, „własnej organizacji”.

Pieniądze miały być przeznaczone głównie na wynagrodzenia. Niektórzy urzędnicy mieli otrzymać nawet po 100 tys. euro. Portal Omroep Brabant przypomina, że stowarzyszenia kulturalne otrzymały w sumie jedynie około 44 tys. euro, a pozostałe środki nie zostały rozdysponowane.

Lokalni politycy, jak to określił lokalny dziennik „BN DeStem”, aż „kipieli z oburzenia”. „To skandal”, „Samowzbogacenie się urzędników” - to jedne z łagodniejszych komentarzy jakie padały na posiedzeniu komisji Rady Miasta w czwartek wieczorem. „Wygląda na to, że nawet nie próbowano się kontaktować z organizacjami zajmującymi się kulturą” – twierdzi cytowany przez gazetę radny Adam Ahajaj z Partii Pracy (PvdA).

Rada Miasta zażądała wyjaśnień od burmistrza Bergen op Zoom, który ma je złożyć na specjalnej sesji rady zwołanej na 30 września.