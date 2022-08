Według Heinekena, sprzedaż piwa jest już wyższa niż przed wybuchem pandemii koronawirusa, co zamortyzowało szkody związane z wycofaniem się koncernu z Rosji po inwazji tego kraju na Ukrainę, szacowane na 400 mln euro. Firma ogłosiła w marcu br., że przestaje produkować i sprzedawać piwo własnej marki oraz inwestować w Rosji.

Z informacji prasowej holenderskiej firmy wynika, że pobyt na jej produkty szczególnie rośnie w Brazylii oraz Hiszpanii, a coraz większe uznanie konsumentów znajdują piwa bezalkoholowe oraz alkoholowa lemoniada, co znajduje odzwierciedlenie w ich rosnącej sprzedaży. Koncern zapowiada, iż do końca roku zredukuje koszty o 1,7 mld euro w porównaniu do 2019 r.

„Heineken wyraźnie lepiej niż oczekiwano wypadł w pierwszej połowie roku. Wzrosty cen i obniżki kosztów z nawiązką zrekompensowały m.in. wzrost kosztów surowców” – ocenia komentator ekonomiczny dziennika „De Telegraaf” Johan Wiering.