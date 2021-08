Holding Alibaba zwolnił menedżera oskarżanego o napaść seksualną

Chiński gigant e-commerce zwolnił menedżera, który został oskarżony o napaść seksualną na podwładną podczas służbowego wyjazdu. Holding Alibaba w związku z tą sprawą podjął działania mające zapobiec molestowaniu w pracy, pisze Reuters.

Mężczyzna pracował w jednostce Alibaba City Retail, która oferuje dostawę artykułów spożywczych z lokalnych supermarketów. Menedżer przyznał, że doszło do niepożądanych zachowań na tle seksualnym. We wpisie opublikowanym w firmowym intranecie poszkodowana twierdziła, że w trakcie służbowego wyjazdu była nakłaniana do spożywania alkoholu, a udział w napaści brał również jeden z klientów. Skarżyła się także na początkowy brak reakcji ze strony kierownictwa.