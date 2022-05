Holenderscy dokerzy odmówili rozładunku statku z rosyjskim paliwem

Statek został załadowany pod koniec kwietnia w rosyjskim Primorsku. Choć jednostka pływa pod flagą Wysp Marshala i nie objęły jej sankcje, porty w Szwecji oraz Holandii odmówiły jej wpłynięcia. Holenderscy dokerzy ogłosili, że nie rozładują rosyjskiego oleju napędowego.

- Jeśli dokerzy gdzieś indziej na świecie odmówili rozładunku to my też to robimy – powiedział Niek Stam z holenderskiego związku FNV Havens.

Statek cumuje obecnie w pobliżu portu w Amsterdamie. Nie wiadomo jak długo będzie stać.

- To co jest dziwne, to że nie pływa on pod banderą Rosji, a ładunek nie znajduje się na liście objętych sankcjami – skomentował Wopke Hoekstra, minister spraw zagranicznych Holandii.

Bloomberg zwraca uwagę, że kiedy Sunny Liger stoi na redzie, w niedzielę do portu w Amsterdamie wpłynął inny statek przewożący rosyjski olej napędowy załadowany w Primorsku.