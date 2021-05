W środę holenderski sąd nakazał koncernowi paliwowemu znaczące pogłębienie planowanych redukcji emisji gazów cieplarnianych. To przełomowe orzeczenie, które może utorować drogę do działań prawnych przeciwko firmom energetycznym na całym świecie, pisze Reuters.

Sąd w Hadze nakazał Shellowi zredukować emisję dwutlenku węgla o 45 proc. w porównaniu z poziomem z 2019 roku do końca obecnej dekady.

Brytyjsko-holenderski koncern dotychczas zakładał, że zmniejszy emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 6 proc. do 2023 roku, o 20 proc. do 2030 roku, 45 proc. do 2035 roku i o 100 proc. do 2050 roku w porównaniu z poziomami sprzed pięciu lat.

Pozew został złożony w kwietniu 2019 roku przez siedem organizacji ekologicznych w imieniu ponad 17 tys. obywateli Holandii, którzy twierdzą, że Shell zagraża prawom człowieka, ponieważ nadal inwestuje w produkcję paliw kopalnych.

„To historyczny wyrok. Po raz pierwszy sąd orzekł, że firma, która mocno zanieczyszcza środowisko, musi ograniczyć emisje” - stwierdził Donald Pols, szef organizacji ekologicznej Friends of the Earth w Holandii.