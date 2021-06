Holendrzy przejęli od Niemców projekty czterech farm wiatrowych w Polsce

Holenderski DIF Infrastructure Fund VI przejął cztery projekty naziemnych farm wiatrowych o łącznym potencjale produkcyjnym 108 MW energii od niemieckiego dewelopera Sabowind, donosi renews.biz.

Wartości transakcji nie ujawniono. DIF zainwestuje w budowę farm wyposażonych w 54 turbiny Vestas V100/V90. Dwie farmy mają rozpocząć produkcję w trzecim kwartale przyszłego roku, a pozostałe w pierwszym kwartale 2023 roku. Ich łączna roczna produkcja energii ma wynosić ok. 300 GWh, co zaspokoi potrzeby ok. 75 tys. gospodarstw domowych, podkreśla renews.biz.