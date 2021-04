Holendrzy zaskoczeni zablokowaniem sprzedaży węgierskiego biznesu Aegon

Rząd Holandii zasygnalizował władzom Węgier swoje zaniepokojenie po tym jak zablokowały one sprzedaż lokalnego biznesu Aegon spółce Vienna Insurance Group, informuje Bloomberg powołując się na anonimowe źródła.

Węgry w kwietniu odmówiły zatwierdzenia kluczowej części umowy o sprzedaży austriackiemu Vienna Insurance za 830 mln EUR biznesu holenderskiej spółki ubezpieczeniowej Aegon w środkowej i wschodniej Europie. Pojawiły się spekulacje, że wynika to z planu rządu Victora Orbana stworzenia narodowego czempiona.

Wśród potencjalnych nabywców biznesu Aegon na Węgrzech wskazywana jest krajowa spółka ubezpieczeniowa Cig Pannonia, dowiedział się nieoficjalnie Bloomberg. Jej największym akcjonariuszem jest spółka należąca częściowo do Lorinca Meszarosa, jednego z najbliższych biznesowych sojuszników premiera Orbana. Akcje Cig zdrożały o 13 proc. przez dwa dni po ogłoszeniu zablokowania sprzedaży Austriakom biznesu Ageon na Węgrzech. O intencjach rządu Węgier ma świadczyć także to, że podstawa prawna wykorzystana do zawetowania transakcji została uchwalona niemal w ostatniej chwili, kiedy rozmowy Aegon z Vienna Insurance były już mocno zaawansowane.

- Węgry stały się liderem w Europie jeśli idzie o interwencje państwa w gospodarce – powiedział Peter Akos Bod, były szef banku centralnego Węgier. – Zablokowanie tej transakcji mogło wielu zaskoczyć, ale w rzeczywistości wpisuje się w stały trend – dodał.