Holzmann: nie ma powodów do zwlekania z walką z inflacją

Agencja zwraca uwagę, że Holzmann jest już szóstym członkiem władz Europejskiego Banku Centralnego, który opowiedział się za podwyżką stóp w przyszłym tygodniu o ponad 50 pkt. bazowych.

- Nie widzę powodu aby okazywać jakiekolwiek niezdecydowanie w naszym stanowisku i naszej woli obniżenia inflacji – powiedział Holzmann, który jest szefem Banku Austrii. – Wciąż mamy przed sobą poważne zadanie i musimy się nim zająć z determinacją, co oznacza, że musimy działać tak szybko jak to możliwe w kierunku a prawdopodobnie nawet powyżej zrównoważonej stopy – dodał.

Robert Holzmann, fot. Bloomberg

W środę poinformowano, że inflacja w eurolandzie sięgnęła rekordowych 9,1 proc. Prezes Bundesbanku Joachim Nagel zareagował wezwaniem do zdecydowanego działania i dużej podwyżki stóp w przyszłym tygodniu.

- Obecnie dla mnie 75 pkt. bazowych wciąż jest do dyskusji, a 50 pkt. bazowych to minimum – powiedział Holzmann. – Mamy inflację jakiej nie było od 40 lat. Dlatego jest ważne aby wyłożyć karty na stół i powiedzieć, że chcemy obniżyć inflację tak szybko jak to jest tylko możliwe – dodał.

Szef Banku Austrii podkreśla, że szybie działanie jest konieczne nawet pomimo dużego ryzyka pogorszenia koniunktury w niektórych krajach eurolandu po działaniach EBC.

– Jeśli ruszymy z 50 pkt. bazowych do 75 pkt. bazowych można zrobić ruch o kolejne 75 pkt. bazowych i szybko osiągnąć stopę neutralną. Wtedy można decydować czy się tam zostaje, czy idzie dalej – powiedział Holzmann.