Hongkong znosi część obostrzeń dotyczących importu drobiu z Polski

Służba weterynaryjna Hongkongu poinformowała w środę o wznowieniu eksportu mięsa drobiowego oraz produktów drobiowych w tym jaj wstrzymanego w związku z wystąpieniem grypy ptaków w Polsce - poinformowała Inspekcja Weterynaryjna.

Wznowienie eksportu dotyczy następujących powiatów: lubartowskiego (województwo lubelskie); krasnostawskiego i ostrowskiego (woj. lubelskie); ostrowskiego i szamotulskiego (woj. wielkopolskie); myśliborskiego (woj. zachodniopomorskie); legnickiego (woj. dolnośląskie); iławskiego (woj. warmińsko-mazurskie).



"Przyjmowane będzie wyłącznie świeże/zamrożone mięso drobiowe oraz produkty z drobiu, których cała przesyłka pochodzi od drobiu utrzymywanego w kraju, strefie lub kompartmencie wolnym od grypy ptaków (Avian Influenza, AI) od momentu wylężenia. Przesyłki jaj przeznaczonych do spożycia przez ludzi (wyprodukowane/zapakowane) będą przyjmowane wyłącznie z kraju, strefy lub kompartmentu wolnego od AI pod warunkiem transportowania ich w nowych lub odpowiednio odkażonych opakowaniach" - czytamy w komunikacie Inspekcji.



Zaznaczono, że "przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia w uzgodnionym formacie używanym aktualnie jako towarzyszące przesyłkom eksportowanym z Polski do Hongkongu".



O zniesieniu części restrykcji dotyczących importu drobiu z Polski w związku z wystąpieniem ptasiej grypy poinformowały także w tym tygodniu Singapur oraz Armenia.



Pierwszy przypadek ptasiej grypy w tym sezonie w Polsce stwierdzono pod koniec grudnia 2019 r. w miejscowości Stary Uścimów (Lubelszczyzna). Ostatni przypadek - 32. w tym roku odnotowano pod koniec marca br. w powiecie sulęcińskim, w województwie lubuskim, gdzie hodowano ok. 29 tys. indyków.