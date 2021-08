Horała: trwają prace przygotowawcze dla prawie 1000 km linii kolejowych

Trwają prace przygotowawcze dla prawie 1000 km linii kolejowych, są plany na budowę tunelu kolejowego pod Łodzią, a jeśli chodzi o sam CPK, niebawem przeprowadzimy dokładną delimitację wariantu inwestorskiego - powiedział w piątek wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

Horała, goszcząc w piątek w Programie 1 Polskiego Radia, pytany był o postęp prac nad budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. "W tej chwili mamy coś, co nazwałem na swój własny użytek latem podpisywania umów" - powiedział wiceminister, pełnomocnik rządu ds. budowy CPK. "Trwają studia techniczne na linie kolejowe, trwają prace przygotowawcze dla prawie 1000 km linii kolejowych, są plany na budowę tunelu kolejowego pod Łodzią, (...) a jeśli chodzi o sam CPK - niebawem przeprowadzimy dokładną delimitację wariantu inwestorskiego" - wyliczał.

fot.Mateusz Włodarczyk / Forum

Według wiceministra prowadzona będzie również ostatnia aktualizacja prognoz rynku lotniczego. "Może się wydawać, że jak nie jeżdżą koparki, to nic się nie dzieje" - powiedział wiceminister infrastruktury. "To jest jednak 70-80 proc. zaawansowania tego procesu" - wskazał.

Jak przypomniał Horała, prawo regulujące ochronę środowiska wymaga przeprowadzenia inwentaryzacji środowiskowych, które muszą objąć wszystkie pory roku. "Po wydaniu decyzji środowiskowej będzie na 100 proc. znana lokalizacja (CPK - PAP)" - obiecał.

"Rok 2023 to wbicie łopaty, na ten moment wszystko wskazuje, że uda nam się w 2023 r. rozpocząć budowę infrastruktury lotniskowej, trasę kolejową Warszawa-CPK-Łódź, a także tunel pod Łodzią" - zapowiedział Horała.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na ok. 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

Program Kolejowy CPK zakłada budowę w całej Polsce łącznie prawie 1800 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 r. Na te inwestycje składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK.