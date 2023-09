Horała: w najbliższych dniach akcje Polskich Portów Lotniczych zostaną wniesione do grupy CPK

W najbliższych dniach nastąpi wniesienie akcji spółki Polskie Porty Lotnicze (PPL) do grupy kapitałowej CPK - poinformował PAP pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała. Powstanie jeden, silny podmiot, który będzie zarządzał aktywami należącymi do Skarbu Państwa w sektorze lotniskowym - dodał.

1 kwietnia br. Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" przekształciło się w jednoosobową spółkę akcyjną i zmieniło nazwę na Polskie Porty Lotnicze S.A. Ma to związek z wejściem w życie 2 października 2022 r. ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, która rozpoczęła proces przekształcenia PPL w spółkę akcyjną Polskie Porty Lotnicze, a następnie przyłączenia jej do Grupy Kapitałowej CPK.

Ostatnim etapem realizacji założeń ustawy jest wniesienie przez pełnomocnika rządu ds. CPK akcji spółki PPL S.A. do spółki CPK, co ma się wydarzyć do końca III kwartału 2023 r.

"W najbliższym czasie, dosłownie dniach zakończy się proces przekształceń PPL i wniesienie ich, jako część grupy kapitałowej CPK. Będziemy mieli jeden, silny podmiot, który zarządza aktywami należącymi do Skarbu Państwa w sektorze lotniskowym" - powiedział PAP wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Jak dodał, taki podmiot będzie mógł m.in. z lepszej pozycji "negocjować warunki z partnerami biznesowymi z zagranicy, tak, żeby już skończyły się czasy, kiedy zwłaszcza linie niskokosztowe dokonują takiej rabunkowej eksploatacji polskiego rynku, w wyniku której linia zarabia, a wszyscy pozostali - polskie lotniska, czy podatnik - tracą" - tłumaczył Horała.

Jak tłumaczyło wcześniej PPL, dzięki połączeniu, CPK i PPL utworzą grupę kapitałową skupiającą największe aktywa i procesy inwestycyjne w zakresie infrastruktury lotniskowej. "Spółka PPL otrzyma dostęp do najnowocześniejszych technologii, co z pewnością przyczyni się do wzbogacenia umiejętności i doświadczenia jej pracowników" - podkreślało wcześniej PPL.

PPL to największy w Polsce podmiot zajmujący się zarządzaniem portami lotniczymi. Jest właścicielem i zarządcą m.in. Lotniska Chopina w Warszawie oraz portów lotniczych w Zielonej Górze i Radomiu. Posiada też udziały w większości portów regionalnych w Polsce.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha ma być wybudowany port lotniczy. Pierwszy etap lotniska, czyli dwie równoległe drogi startowe i infrastruktura do obsługi 40 mln pasażerów, ma zostać uruchomiony w 2028 r. Plan Generalny CPK zakłada, że następnie port będzie w sposób modułowy rozbudowywany.

Jak wynika z prognoz Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych (IATA), w 2060 r. lotnisko może obsługiwać do 65 mln pasażerów.

Spółka CPK jest w 100-proc. własnością Skarbu Państwa.