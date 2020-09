Hossa na spółkach technologicznych trwa

Euforia na Wall Street związana z hossą spółek technologicznych trwa w najlepsze, a Nasdaq zakończył wczorajszą sesję na 1.5% plusie. Na innych rynkach sytuacje nie wygląda już trak wyśmienicie. Niemiecki Dax dla przykładu cały czas pozostaje w rejonie 13000 pkt.

Otwarcie rynku kasowego na Starym Kontynencie sprzyja jednak ponownemu podejściu na w kierunku popandemicznych szczytów. Paliwa do wzrostów w dniu wczorajszym dodały lepsze od oczekiwań dane ISM dla sektora przemysłowego za sierpień, które wskazują, że mimo rozprzestrzeniania się epidemii tempo odbicia koniunktury nie zwalnia. Indeks wzrósł bowiem do 56.0 pkt. z 54.2 pkt. przed miesiącem i mediany prognoz na poziomie 54.5 pkt. Co ważne poprawił się również subindeks zatrudnienia do 46.4 pkt. z 44.3 pkt. odnotowanych w lipcu. Oficjalne dane z rynku pracy opublikowane będą w najbliższy piątek, dziś ich przedsmak, raport ADP. Rynek spodziewa się, że w sierpniu zostało odtworzonych blisko milion miejsc pracy, wygasłych w kwietniu. Prognozowanie danych z amerykańskiego rynku pracy jest jednak obarczone obecnie sporym marginesem błędu. Nawet w przypadku większych odchyleń od konsensusu reakcja rynkowa w dniu dzisiejszym nie powinna być duża, a rynek jak to zwykle bywa poczeka do oficjalnego piątkowego odczytu.

Dolar w dniu wczorajszym odbił od dwuletnich minimów, co z kolei ograniczyło przestrzeń do zwyżek notowań złota, które pozostają w okolicach 1960 USD za uncję. Kurs EURUSD wraca dziś poniżej 1.19, podczas gdy sentyment wobec ryzyka pozostaje świetny. Ma miejsce zatem odreagowanie ostatniej przeceny USD. Na rynku walutowym kiepsko wyglądają dziś notowania dolara australijskiego po gorszych od oczekiwań danych o PKB za II kw. Recesja bowiem okazała się głębsza od oczekiwań i wyniosła -7.0% k/k podczas gdy rynek spodziewał się 6.0% k/k. W efekcie notowania AUDUSD cofają się z dwuletnich maksimów powyżej 0.74. W gronie G10 wobec dolara zyskiwał dziś jedynie NZD po komentarzach RBNZ, który w przeciwieństwie do wydźwięku ostatniego komunikatu po posiedzeniu nie wyraził nadmiernych obaw związanych z kursem walutowym. Wczorajszy spadek zapasów ropy w USA wg. API o przeszło 6 mln baryłek, potwierdza normalizację sytuacji na rynku. Potwierdzenie tych odczytów w dzisiejszych oficjalnych danych powinno sprzyjać mozolnemu odbiciu notowań czarnego złota, gdzie odmiany WTI cały czas pozostaje nieco powyżej 43 USD za baryłkę.

