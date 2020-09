HRE: połowa obligacji kupionych w sierpniu nie da zarobku

Aktualne prognozy sugerują, że ponad połowa obligacji, które Polacy kupili w sierpniu, nie da realnego zarobku - wskazał główny analityk HRE Investments Bartosz Turek, Zwrócił jednak uwagę, że taka inwestycja jest dzisiaj bardziej opłacalna niż lokata bankowa.

Resort finansów poinformował w poniedziałek, że w sierpniu sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 1 mld 886 mln zł. Największą popularnością cieszyły się papiery 3-miesięczne, na zakup których wydano ponad 821 mln zł (stanowiły 44-proc. udział w strukturze sprzedaży). Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 4-letnie (36 proc. ) i 2-letnie (14 proc.). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (5 proc.) i 3-letnie (1 proc.).

Analityk HRE Investments Bartosz Turek komentując sierpniową sprzedaż obligacji przyznał, że mimo iż uzyskana kwota - blisko 1,9 mld zł - jest spora, to jest ona jednak wyraźnie niższa od oczekiwań.

"Zainteresowanie papierami było bowiem w sierpniu tak duże, że można się było spodziewać sprzedaży nawet na poziomie 2,5 mld zł. Nawet jednak ta drobna uwaga nie powinna przysłonić faktu, że przez osiem miesięcy Polacy kupili obligacje warte prawie 19 miliardów złotych. To już więcej niż wynik za cały - jak dotychczas rekordowy - 2019 rok. Wtedy łupem rodaków padły papiery warte 17,3 mld zł" - wskazał.

Turek ocenił, że jeśli nie stanie się nic niespodziewanego, to wrześniowy wynik powinien być podobny do sierpniowego. "To dobra wiadomość dla osób oszczędzających przy pomocy obligacji. Maleje bowiem ryzyko kolejnego cięcia oprocentowania detalicznych papierów skarbowych" - podkreślił.

Ekspert zwrócił jednak uwagę, że obok dobrej wiadomości jest też i ta gorsza. "Większość nabywców zarobi na tych papierach za mało, aby pokonać inflację, konsumującą siłę nabywczą oszczędności" - wskazał. Turek zwrócił jednak uwagę, że alternatywna dla inwestycji w obligacje oferta bankowych depozytów, jest znacznie mniej korzystna.

Dodał, że z danych banku centralnego wynika bowiem, że przeciętna roczna lokata otwierana w lipcu była oprocentowana na zaledwie 0,2 proc. w skali roku. "W praktyce oznacza to obietnicę wypłacenia symbolicznych 16,2 złotych odsetek po opodatkowaniu w zamian za powierzenie bankowi na rok kwoty 10 tysięcy złotych. I choć z cyklicznego monitoringu HRE najlepszych lokat i rachunków bankowych wynika, że można wciąż znaleźć takie depozyty, które kuszą 2-3 proc. odsetek w skali roku, to niestety są to produkty wybitnie limitowane (na krótki okres, dla nowych klientów, dla ich nowych środków i to najczęściej tylko do kwoty 10-30 tysięcy)" - wyjaśnił analityk.

Turek przypomniał, że w przypadku detalicznych obligacji skarbowych, najgorzej oprocentowane są papiery trzymiesięczne – na 0,5 proc. w skali roku. Przy obligacjach dwuletnich oprocentowanie to 1 proc. w skali roku.

"Sporym zainteresowaniem cieszą się też obligacje czteroletnie. Są to papiery indeksowane inflacją. To znaczy, że wiemy w ich przypadku ile zarobimy w pierwszym roku (1,3 proc.), a potem oprocentowanie wyznaczane jest poprzez dodanie 0,75 pkt. proc. marży do inflacji wyliczanej przez GUS. Najwyżej oprocentowanym typem obligacji dostępnych dla wszystkich Polaków są obligacje dziesięcioletnie. Te w pierwszym roku kuszą oprocentowaniem na poziomie 1,7 proc., a potem oprocentowanie ma przekraczać o 1 pkt. proc. wskaźnik inflacji" - wskazał Turek.

Ministerstwo Finansów oferuje również obligacje 6-cio i 12-letnie sprzedawane na jeszcze lepszych warunkach. 12-letnie papiery w pierwszym roku dadzą 2 proc. odsetek, a potem 1,5 pkt. proc. ponad inflację. Można je jednak kupić jedynie za pieniądze otrzymane w ramach świadczenia 500+.

"Niestety aktualne prognozy sugerują, że ponad połowa papierów, które Polacy kupili w sierpniu, nie da realnego zarobku. Chodzi o to, że naliczone odsetki nie pozwolą pokonać spodziewanej inflacji. Dotyczy to przede wszystkim obligacji 3-miesięcznych, 2-letnich i 3-letnich. Szansę na zachowanie siły nabywczej pieniędzy dają papiery czteroletnie (...)" - podsumował analityk.