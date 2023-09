HSBC zmienił zdanie i oczekuje dalszego umocnienia dolara

HSBC Holdings dokonał zwrotu o 180 stopni w sprawie notowań dolara amerykańskiego. Stratedzy banku oczekują obecnie, że jego umocnienie potrwa jeszcze długo, również w 2024 roku, informuje Bloomberg.

Stratedzy HSBC uważają, że dolar będzie się umacniał z powodu słabości gospodarek Europy i Chin i zwrócenia się w związku z tym inwestorów w stronę aktywów USA.

- Król dolar powraca a jego panowanie może trwać dłużej – głosi raport HSBC. – Kiedy zacieśnianie zaczyna „kąsać”, perspektywa słabnięcia globalnego wzrostu powinna w dalszym ciągu przynosić korzyści kontr-cyklicznemu dolarowi – dodaje.

Bloomberg Dollar Spot Index zmierza do zakończenia wzrostem ósmego z rzędu tygodnia. Tak długiej serii wzrostowej nie notował o 18 lat

HSBC prognozuje, że euro osłabnie do 1,03 za dolara w pierwszym kwartale przyszłego roku. Wcześniej zapowiadał 1,15. Japoński jen ma osłabnąć w tym samym czasie do 148 za dolara. Wcześniej prognozował umocnienie do 132.

W piątek rano euro umacnia się o 0,3 proc. do 0,9322 za dolara. Jen umacnia się o 0,1 proc. do 147,11 za dolara.