Huawei ostrzega przez „straszną ceną” ograniczeń swojego biznesu w USA

Huawei Technologies ostrzegło, że ogłoszone niedawno ograniczenia jego biznesu w USA będą skutkować „straszną ceną” dla globalnej branży technologicznej.

Informowaliśmy w piątek, że administracja Donalda Trumpa podjęła decyzję blokującą Huawei Technologies dostawy półprzewodników od globalnych producentów chipów. Departament Handlu poinformował, że wprowadził poprawki do reguły eksportowej. Spowoduje to, że zagraniczne firmy, które wykorzystują amerykański sprzęt w produkcji chipów będą musiały uzyskać licencję USA zanim dostarczą niektóre z nich największej chińskiej firmie telekomunikacyjnej, lub powiązanym z nią spółkom. Z kolei Huawei, aby móc nadal otrzymywać niektóre chipy lub korzystać z pewnych projektów półprzewodników powiązanych z amerykańskim oprogramowaniem i technologią, będzie musiało otrzymać na to zgodę Departamentu Handlu.