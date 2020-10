Przybierający na sile huragan Delta doprowadzi do największego ograniczenia produkcji ropy naftowej na amerykańskim wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej od 15 lat, donosi Reuters.

Eksperci prognozują, że huragan może jeszcze się umocnić w piątek przechodząc przez główny obszar wydobycia ropy w Zatoce Meksykańskiej. Porywy wiatru mają dochodzić do 195 km/h.

Dotychczas Delta ograniczyła wydobycie z powodu zamknięcia platform i ewakuacji personelu w głąb wybrzeża o około 1,67 mln baryłek dziennie, co stanowi 92 proc. dziennego wydobycia w rejonie Zatoki. To największy spadek produkcji od roku 2005, kiedy ten rejon został dotknięty katastrofalnym huraganem Katrina. Doprowadził on do zniszczenia ponad 100 platform i spowolnił wydobycie na kilka miesięcy.

Dodatkowo, oprócz produkcji ropy, o 62 proc. ograniczone zostało wydobycie gazu ziemnego.

Przybrzeżne pola roponośne Zatoki Meksykańskiej produkują około 15 proc. amerykańskiej ropy naftowej i 5 proc. wydobycia gazu ziemnego.