Będzie to pierwsza linia produkcyjna aut elektrycznych koreańskiego koncernu motoryzacyjnego w amerykańskich zakładach.

Koszt inwestycji to ok. 300 mln USD. W fabryce w stanie Alabama stworzonych zostanie ok. 200 dodatkowych miejsc pracy.

Pierwsze auta elektryczne mają zjechać z nowej linii montażowej w październiku tego roku.