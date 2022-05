Zgodnie z tą strategią koncern do którego należą marki Hyundai i Kia planuje do końca obecnej dekady wyprodukować 1,4 mln aut elektrycznych (EV) w Korei Południowej. Stanowić ma to około 45 proc. planowanych globalnych zdolności produkcyjnych firmy w tym segmencie szacowanych na łącznie 3,23 mln sztuk w 2030 r.

Gigant z Korei Południowej mocno zamierza też zwiększyć swoją obecność w Stanach Zjednoczonych. M.in. w stanie Georgia ma powstać kosztem 7,5 mld USD nowa fabryka, w której zatrudnienie może znaleźć 8,5 tys. osób.