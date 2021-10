IATA: kryzys COVID-19 będzie kosztował lotnictwo ok. 201 mld USD

Straty netto linii lotniczych spowodowane Covid-19 zmniejszą się do ok. 12 mld dol w 2022 r. z blisko 52 mld dol w tym roku; w sumie pandemia będzie kosztowała lotnictwo ok. 201 mld dol, zanim branża powróci do rentowności w 2023 r - powiedział w poniedziałek dyrektor generalny IATA Willie Walsh.

"Przeszliśmy najgłębszy punkt kryzysu. Chociaż nadal istnieją poważne problemy, na pierwszy plan wysuwa się droga do uzdrowienia" - powiedział dyrektor generalny Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Powietrznego Willie Walsh podczas 77. Walnego Zgromadzenia IATA, które odbywa się w Bostonie w Stanach Zjednoczonych, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. W spotkaniu uczestniczą przedstawicieli linii lotniczych, w tym kierownictwo PLL LOT, producentów samolotów, lotnisk, instytucji lotniczych.