Iberdrola podnosi ceny gazu używanego do ogrzewania o 140 proc.

Od 1 lipca szacowana roczna cena gazu za kilowatogodzinę ma wzrosnąć do 0,183 EUR z poziomu 0,071 EUR, wynika z informacji opublikowanych przez redakcję Bloomberg News.

Opłata stała, którą klienci zobowiązani są opłacać co miesiąc ma zostać obniżona z 6,08 EUR do 5,75 EUR. Oznacza to, że całkowita podwyżka wyniesie około 140 proc.

W środowym oświadczeniu hiszpańska firma energetyczna poinformowała, że zmiany cen są wynikiem obecnej sytuacji na rynku i mogą być one aktualizowane.