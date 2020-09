IBM Blockchain zapewnia wiarygodność łańcuchom dostaw

Technologia blockchain, która zyskała sławę dzięki kryptowalutom, pokazuje dziś swoją przydatność w biznesie. IBM udostępnia ją firmom jako narzędzie, które pozostającym w obiegu danym gwarantuje ich niezmienność i umożliwia m.in. śledzenie łańcuchów dostaw.

IBM Blockchain Platform to jedyna platforma łańcucha bloków, którą można wdrażać w dowolnym środowisku teleinformatycznym: w chmurze prywatnej i publicznej, w środowisku hybrydowym i wielochmurowym, ale również lokalnie – we własnej serwerowni, ale koniecznie za firewallem, czyli za „ścianą” zabezpieczającą transfer i przechowywanie danych w danym miejscu, np. na serwerze IBM Power 8 lub 9. Umożliwia też wdrożenie rozproszonego węzła lub całej sieci firmowej w wybranej chmurze publicznej bądź w hybrydowym systemie pamięci masowej, np. w IBM FlashSystem.

IBM Blockchain Platform to jedna z ponad 190 usług dostępnych w chmurze publicznej IBM Cloud, która jest w pełni zarządzana przez IBM i przez co zdejmuje z użytkowników konieczność uciążliwego wdrażania i utrzymywania platformy. IBM Cloud, w połączeniu z rozwiązaniami firmy Red Hat, udostępnia firmom mechanizmy bezpieczeństwa, skalowalności, ochrony ciągłości biznesowej – jedne z lepszych na rynku – a również otwartości na innowacje.

Lepsza współpraca

Co składa się na IBM Blockchain Platform? Z opisu technicznego wynika, że rozwiązanie to obejmuje najnowsze funkcje Hyperledger Fabric. W związku z tym umożliwia ono współdziałanie z dowolną siecią Hyperledger Fabric. Charakteryzuje się łatwością implementacji, konfigurowania i przejścia do użytkowania. Wyposażone jest w konsolę służącą do wdrażania, zarządzania, aktualizowania, nadzorowania i skalowania sieci. Użytkownikom zapewnia czołowe w branży wsparcie ekspertów od Hyperledger Fabric, które jest dostępne całodobowo i przez cały rok. Już po rynkowym debiucie IBM Blockchain Platform został zoptymalizowane dla Red Hat OpenShift.

Z dotychczasowych zastosowań technologii Blockchain udostępnianej na polskim gruncie przez IBM wynika, że rozwiązanie to nie tyle jest nową, czystą technologią. Jest raczej sposobem na takie zrewolucjonizowanie relacji biznesowych firmy, które skutkuje większą transparentnością działań i usprawnieniem współpracy, a przez to poprawą wzajemnego zaufania.

Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń od lat stawia na nowe i bezpieczne technologie, a ostatnio – we współpracy z IBM – na blockchain. Rozproszony rejestr dokumentów gwarantuje ich niezaprzeczalność, bez możliwości dokonywania nieautoryzowanych zmian. Dzięki temu klienci Link4 mogą znaleźć dokumenty, np. kartę produktu czy ogólne warunki ubezpieczenia, zawsze w tym samym miejscu i w niezmienionej formie.

Pewność w łańcuchu dostaw

Technologia blockchain znajduje dziś zastosowanie w wielu sektorach, a zwłaszcza tam, gdzie partnerzy w biznesie czy kooperanci obsługujący łańcuch dostaw, pomimo napotykanych na co dzień problemów w komunikacji, mają jednak wspólny biznes i zależy im, by prowadzić go w sposób przejrzysty i wiarygodny. IBM Blockchain Platform i współdziałające z nim rozwiązania, zwłaszcza hybrydowe pamięci masowe flash oparte na oprogramowaniu IBM Spectrum Virtualize, stopniowo powiększają zakres zastosowań.

IBM Blockchain Platform sprawdza się zwłaszcza w finansach, handlu, logistyce, ale też w instytucjach publicznych, w procesach konsultowania i uchwalania przepisów prawa czy potwierdzania tożsamości cyfrowej.

Dane stanowią obecnie newralgiczny element łańcuchów dostaw. W praktyce nie zawsze jednak są widoczne, dostępne, a nawet wiarygodne w odzwierciedlaniu drogi wytwarzania produktu i dostarczania go na rynek. System uprawnień mający za podstawę IBM Blockchain Platform zmienia tę sytuację. Dzięki rozproszonemu rejestrowi danych i rozwiązaniom serwerowym IBM (Storwize i Flash Systems) możliwe staje się przekazywanie sobie danych przez podmioty obsługujące cały łańcuch dostaw, które są sprawdzone i wiarygodne. Jeszcze nigdy ten obieg danych nie był tak prosty i pewny.

Dzisiejsi konsumenci wybierają marki, które gwarantują autentyczność produktów, natomiast partnerzy łańcucha dostaw oczekują odpowiedzialnego pozyskiwania zasobów i lepszego wglądu w cały proces wytwarzania i dostarczania produktu na rynek. Dążą do ograniczenia ewentualnych nieporozumień, które wystawiają na ryzyko osiągnięcie zaplanowanych celów.

IBM to lider w dziedzinie technologii łańcucha bloków klasy korporacyjnej. Jest dostawcą mechanizmów nadzoru blockchain, a nawet modeli biznesowych mających za podstawę tą technologię. Rozwiązania dostarczane z chmury IBM Cloud czy z systemów pamięci masowych IBM FlashSystem, sprzyjają tworzeniu synergii w biznesie, ale też wspieraniu rynkowych działań technologiami elastycznymi we wdrażaniu i skalowalnymi.

Trwały nośnik

W styczniu 2017 r. TSUE uznał, że dokumenty udostępniane klientom elektronicznie można uznać za dostarczone na „trwałym nośniku” dopiero wtedy, gdy strona internetowa lub system zapewniają odtworzenie informacji w niezmienionej postaci i we właściwym okresie. Wkrótce potem UOKiK stwierdził, że procesy utrzymywania dokumentów dotyczących relacji z klientami (np. taryfy opłat) oraz systemy bankowości elektronicznej w Polsce, wykorzystywane przez banki do komunikacji z konsumentami, nie spełniają wszystkich, określonych przez TSUE, wymogów trwałego nośnika informacji.

W odpowiedzi na tę diagnozę UOKiK–u Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) z pomocą ekspertów IBM opracowała rozwiązanie trwałego nośnika przy wykorzystaniu technologii blockchain.

IBM Blockchain Platform umożliwia znakowanie dokumentów odzwierciedlających bankowe transakcje i przechowywanie ich w repozytoriach danego banku i KIR

Obecnie wszelkie operacje znakowania, dokonywane na dokumentach bankowych, są zapisywane w rozproszonym rejestrze IBM Blockchain Platform, dostępnym określonym instancjom banków. Z kolei klienci tych banków mogą weryfikować status oraz integralność dokumentów online – system wykonuje to automatycznie, odczytując cyfrowy „odcisk palca” dokumentu i porównując go z listą dokumentów zarejestrowanych w rejestrach.

Głównym czynnikiem, który zadecydował o sukcesie współpracy KIR z IBM była wydajność IBM Blockchain Platform. Zapewnia ono skalowalną przepustowość oraz szybką obsługę ogromnej ilości dokumentów w krótkim czasie.

Testy dowiodły, że platforma łańcucha bloków IBM, złożona z ośmiu niezależnych węzłów, ma zdolność przetworzyć w ciągu jednej sekundy publikację 370 dokumentów, czyli prawie 32 miliony dziennie, weryfikować 549 dokumentów, czyli ponad 47 milionów dziennie oraz pobrać 2439 dokumentów, czyli około 211 milionów dziennie.

Zadaniem KIR jest dostarczanie bankom w Polsce nowoczesnych technologii, które pomagają im działać zgodnie z wymogami regulacji i oczekiwaniami klientów. Wdrożenie trwałego nośnika opartego o rozproszony rejestr IBM blockchain to przykład realizowania przez KIR swojej misji. Wyniki testów wydajnościowych pokazują, że technologia IBM blockchain jest stabilna i zdolna do sprostania obciążeniom, jakim instytucje finansowe stawiają czoła na co dzień.

Przybędzie zastosowań

Z pomocą technologii łańcucha bloków przełamywane są trudności, które dotąd były zmorą w biznesie. Wdrożenie blockchain łączy się z odkryciem nieznanych dotąd możliwości, sprawia, że można wciąż nie mieć pełnego zaufania do partnera w biznesie, ale wystarczy polegać na wymowie protokołów, działających „pod powierzchnią” procesów. Protokoły umożliwiają bezpieczną wymianę informacji potrzebnych do tego, by ustalić kto i za co jest odpowiedzialny. W przypadku sporu, do którego w biznesie nieraz dochodzi, rozproszony rejestr IBM blockchain umożliwia szybkie odnalezienie i identyfikację informacji potrzebnych do ustalenia stanu faktycznego dokumentacji.

