IEA: globalny kryzys energetyczny może się jeszcze pogorszyć

Świat nigdy nie był świadkiem tak poważnego kryzysu energetycznego pod względem jego głębokości i złożoności - powiedział Birol. Podkreślił, że globalne ograniczenie dostaw energii może się jeszcze pogłębić.

Może nie widzieliśmy jeszcze najgorszego – ostrzegł szef IEA.

Dodał, że najbliższa zima będzie bardzo trudna, szczególnie dla Europy. Kryzys energetyczny na Starym Kontynencie stanowi poważny problem i może mieć poważne konsekwencje dla światowej gospodarki.

Birol uważa, że świat może być zmuszony do szybszej niż wcześniej zakładano transformacji energetycznej. Podobnie jak kryzysy naftowe w latach 70. ubiegłego wieku, które przyniosły ogromny wzrost wydajności paliwowej i boom energetyki jądrowej, świat może zobaczyć skok w polityce energetycznej, która przyspieszy przejście na czystszą, pochodzącą z odnawialnych źródeł energię.

W międzyczasie wyzwaniem pozostanie bezpieczeństwo dostaw ropy i gazu – stwierdził oficjel IEA.

Birol przestrzegł przed jednym dominującym dostawcą energii, jak miało to miejsce w przypadku Rosji. Wskazał przy tym na Chiny, które szczególnie mocną pozycję mają w energetyce słonecznej. Państwo Środka kontroluje około 80 proc. globalnych łańcuchów dostaw energii słonecznej, które według IEA mają wzrosnąć do 95 proc. do 2025 r. Chiny dominują w dużej części sektora akumulatorów litowo-jonowych, są kluczowym producentem turbin wiatrowych i dążą do szybkiego zwiększenia mocy w czystej technologii wodorowej.