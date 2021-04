Ifo: ożywienie w niemieckiej branży motoryzacyjnej

W niemieckiej branży motoryzacyjnej nastąpiło w marcu ożywienie, ale nastroje menedżerów nie są aż tak bardzo optymistyczne, informuje Reuters.

Instytut Ifo podał, że wskaźnik oceny obecnej sytuacji w niemieckiej branży motoryzacyjnej wzrósł w marcu do 7,9 z minus 0,4 w lutym. Wiąże to z pozyskaniem nowych zamówień i zwiększeniem produkcji. Wskaźnik oczekiwań biznesowych spadł jednak do 19,1 z 37,7 w lutym. Oznacza to, że menedżerowie gorzej niż dotychczas oceniają perspektywy najbliższych kilku miesięcy.