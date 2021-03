Ekonomiści instytutu IfW podwyższyli prognozę wzrostu gospodarczego Niemiec do 3,7 proc. w tym roku, informuje Reuters.

Postęp szczepień oraz wzrost eksportu i konsumpcji umożliwią największej europejskiej gospodarce powrót do poziomu sprzed pandemii już w tym roku, przewidują ekonomiści jednego z wiodących niemieckich instytutów. Uważają, że stanie się to w trzecim kwartale.

IfW podwyższył prognozę tegorocznego wzrostu PKB Niemiec do 3,7 proc. W grudniu szacował go na 3,1 proc., przypomina Reuters. W 2022 roku tempo wzrostu ma wzrosnąć do 4,8 proc. W grudniu IfW prognozował 4,5 proc. wzrostu w przyszłym roku.