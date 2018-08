Impact mobility rEVolution’18: Katowice stolicą mobilnych innowacji

Wrześniowe wydarzenie na dwa dni ściągnie do stolicy Górnego Śląska kluczowych graczy ze świata motoryzacji i transportu. Będą tu czołowi politycy, samorządowcy, prezesi światowych firm oraz szefowie start-upów kwestionujących obecne modele biznesowe. To w Katowicach rewolucja zyska właściwą dynamikę.

Czy elektromobilność może być polską szansą na niszę rynkową? Krokami do utworzenia nowego segmentu innowacji w Polsce są wiedza i relacje biznesowe. A te rozwijać się mają w Katowicach, dokąd przyjadą liderzy nowej fali mobilności. Agenda przepełniona jest znanymi i wpływowymi nazwiskami w świecie mobility. Nic dziwnego, na dwa dni – 12 i 13 września – miasto stanie się europejską stolicą innowacji w dziedzinie motoryzacji i transportu. Liczby mówią same za siebie: tegoroczne wydarzenie przyciągnie ponad 400 firm, 200 start-upów i 150 speakerów z całego świata, wśród nich liderów z takich firm jak Volkswagen Financial Services, Volkswagen Group Polska, Volvo, Nissan. To oni, w połączeniu z ponad 2 tysiącami uczestników wydarzenia mają odpowiedzieć na kluczowe dla nowej ekonomii pytania.

Dekada zmian

- W najbliższych 10 latach zobaczymy więcej zmian, tak w pojazdach komercyjnych, jak i prywatnych, niż zobaczyliśmy w ostatnich 50 latach – zapowiada Håkan Agnevall, szef Volvo Bus Corporation i członek zarządu Volvo Group, a zarazem jeden z gości Impact mobility rEVolution’18.

Dokąd zmierza ekosystem oparty o cyfrową rewolucję w transporcie i motoryzacji? Co obecnie jest na szczycie fali porywających wizji i skrupulatnych prognoz, mających redefiniować najbliższą przyszłość? Podczas Impact mobility rEVolution’18 zobaczyć będzie można cały obraz nadchodzących zmian. Odsłonią go kluczowi gracze z ekosystemu, budującego nowe oblicze mobilności, jak przedstawiciele Grupy Volkswagen, Nissana czy Volvo. Zagranicznym liderom na scenie i w kuluarach towarzyszyć będą ci, którzy budują elektromobilność nad Wisłą. To nie tylko pierwszy garnitur przedstawicieli administracji publicznej, polityków oraz kadry naukowej wyższych uczelni. To także prezesi największych polskich firm, angażujących się w budowę nowych modeli biznesowych, opartych na rewolucji w transporcie i motoryzacji. Swoją obecność i ogłoszenie sztandarowych projektów opartych na trendzie mobility zapowiedzieli m.in. prezesi takich potentatów jak JSW, Tauron czy Grupa Azoty.

Najlepsi z najlepszych

Agenda tegorocznego Impact mobility rEVolution’18 to kilkadziesiąt inspirujących przemówień i wydarzeń w rytmie 7 zazębiających się ścieżek tematycznych: od recept na wymyślenie nowego modelu biznesowego motoryzacji, ekotrendów w branży czy elektryczne samochody autonomiczne i innowacyjny ruch miejski, aż po nowe rozwiązania w dziedzinie transportu masowego oraz innowacje w segmencie finansowania i inwestycji nowej fali mobility. Najważniejsi politycy wskażą kierunki nowej mobilności wspierane przez państwo oraz to, jak nauka i edukacja wpływają na tworzący się ekosystem motoryzacyjny oparty m.in. na ogniwach. Czołowi przedstawiciele biznesu to kluczowa część agendy Impact mobility rEVolution’18. Nikolaj Koster (Flit Technologies), Raz Peleg (Mobileye) czy Michael Kieslinger (Fluidtime) pokażą jak zmieni się transport w najbliższej dekadzie. Prezesi Taurona, PZU czy JSW wyjaśnią, w jaki sposób dołożą swoją cegiełkę do pędzącej rewolucji. Bo Impact mobility rEVolution’18 to nie salon premier nowych samochodów a kuźnia nowych idei, projektów i wiedzy. Kongresowi towarzyszą wydarzenia dodatkowe: to m.in. strefa Expo, w której będzie można dotknąć przyszłości.Wystawcy z całego świata zaprezentują tam najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii inteligentnej mobilności – od baterii litowo-jonowych i ogniw wodorowych, poprzez elementy AI, silniki elektryczne, aż po pojazdy przyszłości. Punktem obowiązkowym programu dla samorządowców będą natomiast warsztaty przygotowane przez Polski Fundusz Rozwoju i Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Mastercard. Start-upy? Te już mogą rejestrować się na spotkania z inwestorami i partnerami biznesowymi.

Chcesz być uczestnikiem wydarzenia, na którym transportowa i motoryzacyjna rewolucja dostaje nowej dynamiki? Zarejestruj się na https://impactcee.com/mobilityrevolution/2018/

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗

Podpis: Materiał partnera