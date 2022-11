Import soi do Chin na 8-letnich minimach

fot. Bloomberg

W tym tygodniu jednak ceny soi, przynajmniej na razie, nie mają wielu argumentów za dalszymi wzrostami. W Stanach Zjednoczonych polepszyła się sytuacja pogodowa, co skutkuje przyspieszeniem zbiorów. Z kolei w Chinach wczoraj pojawiły się informacje o wyjątkowo niskim poziomie importu soi do tego kraju na skutek nadal relatywnie wysokich cen.

W październiku import soi do Chin znalazł się na poziomie 4,14 mln ton, co jest zniżką aż o 19% w ujęciu rdr. Jest to także najniższy wynik od 2014 roku, a więc od 8 lat. Z kolei łącznie w pierwszych 10 miesiącach tego roku import soi do Chin wyniósł 73,18 mln ton, czyli był o 7,4% niższy rdr.