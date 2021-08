Indeks fabryk Philly Fed jest na najniższym poziomie od grudnia

Wzrost aktywności fabrycznej w regionie środkowo-atlantyckim USA spowolnił w sierpniu czwarty miesiąc z rzędu. Doszło do tego po tym, jak wiosną Philly Fed osiągnął najwyższe tempo wzrostu od prawie pół wieku.

Bank Rezerwy Federalnej w Filadelfii podał, że indeks aktywności biznesowej spadł do 19,4, najniższego poziomu od grudnia, z 21,9 odnotowanych w zeszłym miesiącu.

Każdy odczyt powyżej zera wskazuje na ekspansję w produkcji w regionie. Badanie obejmuje fabryki we wschodniej Pensylwanii, południowym New Jersey i Delaware. Jest to jeden z pierwszych miesięcznych wskaźników kondycji amerykańskiego przemysłu, poprzedzający raport Instytutu Zarządzania Podażą, który ukaże się 1 września.