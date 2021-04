Indeks nowojorskich usług dodatni po raz pierwszy od 13 miesięcy

Indeks firm usługowych z obszaru metropolitalnego Nowego Jorku odnotował duży wzrost w kwietniu i po raz pierwszy od 13 miesięcy wykazał oznaki ożywienia gospodarczego w regionie.

Odczyt indeks sektora usług, który obejmuje m.in. gastronomię i hotelarstwo, wzrósł miesiąc do miesiąca z -30,2 do 4,8 - wynika z piątkowego raportu opublikowanego przez Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku. Odczyt powyżej 0 wskazuje na ożywienie.

Zatrudnienie w firmach usługowych w obszarze metropolitalnym Nowego Jorku wzrosło po raz pierwszy od marca ubiegłego roku. Przedsiębiorstwa, w związku z przyspieszającą kampanią szczepionkową i programami pomocowymi, wyrażały powszechny optymizm co do tego, że warunki do prowadzenia biznesu będą się nadal poprawiać w nadchodzących miesiącach.

Chociaż aktywność gospodarcza poprawiła się, nie idzie to w parze z wyższymi płacami. W ciągu ostatniego roku pensje w branży usługowej wzrosły średnio o ok. 1,6 proc. Podwyżek w tym okresie w ogóle nie otrzymało ok. 40 proc. pracowników sektora.