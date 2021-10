Indeks PMI dla indyjskiego przemysłu wzrósł we wrześniu

Indeks PMI dla indyjskiego przemysłu wzrósł z 52,3 pkt w sierpniu do 53,7 pkt we wrześniu. Analitycy spodziewali się spadku do 51,8 pkt

W drugim kwartale roku fiskalnego 2021/22 wskaźnik PMI wyniósł średnio 53,8 pkt, co oznacza znaczną poprawę w porównaniu z odczytem na poziomie 51,5 pkt w pierwszym kwartale.