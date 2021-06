Indeksy giełd w zachodniej Europie stabilne, blisko rekordów

Na giełdach w zachodniej Europie indeksy pozostają stabilne, blisko rekordowych poziomów. Inwestorzy czekają na kluczowe dane makro z USA - o inflacji i decyzję Europejskiego Banku Centralnego w czwartek - informują maklerzy.

Indeks Stoxx Europe 600 jest niemal bez zmian.

Zyskuje sektor spółek lotniczych w reakcji na złagodzenie przez USA ostrzeżeń dotyczących podróży do prawie 60 krajów - z poziomu 4 "Nie podróżuj" do poziomu 3 "Rozważ podróż", lub nawet do 2 i 1, w tym m.in. do Francji i Niemiec.

fot. Bloomberg

Lufthansa zwyżkuje o 1,5 proc., IAG drożeje o 1,2 proc., Air France-KLM na plusie o 1,1 proc., a SAS zyskuje 2,8 proc.

Drożeją również aktywa spółek operatorów hotelowych, m.in. Accor, Whitebread i IHG.

Verallia traci 2,9 proc. po sprzedaży pakietu akcji przez udziałowca.

SSP Group zniżkuje o 3 proc. po zanotowaniu większej straty w I połowie roku.

Danone spada o 1,7 proc. po obniżeniu rekomendacji przez analityków RBC do "poniżej rynku".

Ponowne otwieranie gospodarek w Europie i szybki postęp w prowadzeniu szczepień przeciwko Covid-19 napędzają wzrosty kursów akcji w tym regionie.

Inwestorzy poszukują sygnałów świadczących o rosnącej inflacji, która mogłaby zagrozić luźnej polityce monetarnej banków centralnych.

W czwartek inwestorzy poznają dane o CPI w USA i decyzję po posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego.

"Dzisiaj rynki powinny zachowywać się spokojnie - czekamy na jutrzejsze dane z USA i decyzję EBC, który może wysłać uspokajający komunikat dla rynków, że wzrost inflacji jest tymczasowy i bodźce stymulujące gospodarkę będą utrzymane" - mówi Jaime Espejo, zarządzający funduszem akcji w Imantia Capital.

Na rynku walutowym euro jest po 1,2176 USD.

Japoński jen jest wyceniany po 109,49 za 1 USD.

Rentowność amerykańskich 10-letnich UST wynosi 1,52 proc.

Baryłka ropy WTI na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 70,37 USD, wyżej o 0,46 proc.

Brent na ICE Futures Europe w Londynie kosztuje 72,51 USD za baryłkę, wyżej o 0,43 proc.

Złoto jest po 1.892,55 USD za uncję.