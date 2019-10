Indeksy giełdowe w Europie lekko zwyżkują

Notowania giełd w Europie idą nieznacznie w górę w pierwszej godzinie wtorkowego handlu. Inwestorzy śledzą, przynajmniej werbalną, odwilż w relacjach handlowych USA-Chiny, raporty kwartalne kolejnych spółek i doniesienia dotyczące brexitu.

Przed sesją wyniki kwartalne podały duże europejskie spółki.



Akcje szwajcarskiego banku UBS rosną po otwarciu o ok. 2 proc., po tym jak pożyczkodawca zaraportował zysk netto za III kw. na poziomie 1,05 mld euro vs 971 mln euro oczekiwań, przy "wymagającym otoczeniu" dla działalności. Jednocześnie bank poinformował o odpisie na 100 mln euro, który obciąży IV kw. i ostrzegł przed negatywnym wpływem niskich stóp procentowych na wyniki.



Gigant farmaceutyczny Novartis podwyższył prognozy wzrostu sprzedaży na 2019 r. przy wyższym od konsensusu zysku na akcję za III kw. Notowania spółki zyskują po otwarciu ok. 6 proc.



Producent półprzewodników AMS oczekuje na IV kw. przychodów ok. 5 proc. powyżej prognoz analityków. Kurs spółki zyskuje na parkiecie w Zurychu ok. 6 proc.



Prognozy przychodów na 2019 r. obniżył natomiast jeden z głównych graczy w branży FMCG Reckitt Benckiser, w obliczu dwukrotnie niższej od oczekiwań dynamiki wzrostu sprzedaży LFL w III kw. Kurs spółki po otwarciu "zanurkował" o 6 proc.



Przed otwarciem giełd w USA raporty kwartalne zaprezentują m.in. P&G, McDonald's, United Technology, Biogen, Hasbro, Lockheed Martin. Po sesji wyniki przedstawi Snap.



Pojawiły się kolejne nadzieje na odwilż w wojnie handlowej USA-Chiny.



Prezydent USA Donald Trump poinformował w poniedziałek, że rozmowy handlowe przebiegają pomyślnie i oczekuje, że w listopadzie oba kraje podpiszą w tej sprawie umowę. W piątek wysocy rangą przedstawiciele USA - główny negocjator handlowy USA R. Lighthizer i sekretarz skarbu S. Mnuchin - będą rozmawiać ze stroną chińską.



Z pola widzenia nie schodzi W.Brytania i "przepychanki" związane z brexitem.



Brytyjski rząd opublikował w poniedziałek projekt ustawy, która włącza postanowienia uzgodnionej z Unią Europejską umowy o warunkach brexitu do brytyjskiego prawa.



Jacob Rees-Mogg, przywódca większości rządowej w Izbie Gmin, zapowiedział w poniedziałek ekspresowe tempo prac nad ustawą. Rząd chce, żeby Izba zakończyła pracę nad nią do czwartku.



Rees-Mogg oświadczył, że brak poparcia dla takiego tempa prac może spowodować, że nie zostanie dotrzymany termin wystąpienia kraju z UE, co według rządowych planów, ma nastąpić 31 października.



Opozycja krytykuje ten plan przekonując, że rząd nie daje czasu na dokładne zbadanie tak fundamentalnej dla przyszłości kraju ustawy i trudno oczekiwać by w ciągu trzech dni debaty można było przyjrzeć się liczącemu ponad sto stron dokumentowi.



Na rynku walutowym spokojny poranek. EUR/USD pozostaje bez większych zmian w okolica 1,115, podobnie jak GBP/USD z kwotowaniem tuż poniżej 1,30.



Rentowność 10-letnich UST spada o 2 pb. do 1,78 proc. Rentowność 10-letnich bundów również idzie w dół o 2 pb. do -0,36 proc.



Ropa WTI na NYMEX tanieje o 0,2 proc. do 53,2 USD/b, a Brent na ICE traci w takiej samej skali do 58,8 USD/b.