Indeksy w Europie głównie w dół, wracają obawy o handel

Notowania w Europie są w większości na minusie, na rynki powróciły obawy o eskalacje konfliktu handlowego, po tym jak prezydent Trump powiedział, że może podnieść cła na chińskie towary.

Notowania Ericssona spadają o 5,5 proc., firma podała, że skorygowany zysk operacyjny w II kw. wyniósł 3,9 mld koron, wobec oczekiwanych 4,4 mld koron.



Swedbank zniżkuje o 5,5 proc. - szwedzki pożyczkodawca obniżył dywidendę w obliczu niepewności związanych ze skandalem dotyczącym prania brudnych pieniędzy w bałtyckich i nordyckich bankach.



Akcje Orphan Biovitrum idą w górę o 13 proc. - firma opublikowała prognozę na wzrost całorocznego zysku i wzrost sprzedaży.



Walory Swatch Group rosną o 4,1 proc. po tym, jak firma podała, że zysk operacyjny w I połowie roku wyniósł 547 mln franków vs konsensus 534 mln franków.



W Azji, Nikkei spadł o 0,31 proc., a w Chinach SCI idzie w dół o 0,2 proc.



Kontrakty na indeksy w USA są w przedziale od +0,12 proc. do +0,22 proc.



W środę wyniki finansowe za II kw. przedstawią: Bank of America, IBM, Netflix, w czwartek: Morgan Stanley, Microsoft, Philip Morris, UnitedHealth, a w piątek: American Express i BlackRock.



Dolar osłabia się o 0,03 proc. wobec koszyka walut do 97,36 pkt.



Eurodolar idzie w dół o 0,01 proc. do 1,1212.



Kwotowanie USD/JPY spada o 0,01 proc. do 108,26.



Kurs funta zniżkuje o 0,19 proc. wobec dolara do 1,2394, najniżej od kwietnia 2017 r.



Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pb do 2,1 proc.



Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 3 pb do: -0,27 proc.



Na rynku paliw ropa WTI na NYMEX rośnie o 0,54 proc. do 57,93 USD za baryłkę, a Brent na ICE idzie w górę o 0,82 proc. do 64,88 USD/b.



POWELL: FED PODEJMIE ODPOWIEDNIE DZIAŁANIA



Prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell powiedział we wtorek, że Fed "cierpliwie monitoruje" ryzyka dla perspektyw wzrostu PKB w USA i "podejmie odpowiednie działania, by podtrzymać ekspansję gospodarczą".



"Biorąc pod uwagę tylko inflację, czułbym się pewnie, argumentując za kilkoma obniżkami stóp procentowych przez końcem roku" - powiedział w wywiadzie dla CNBC szef chicagowskiego oddziału Fed, Charles Evans.



Te wystąpienia potwierdzają oczekiwania inwestorów, że na najbliższym posiedzeniu Federalnego Komitetu Otwartego Rynku pod koniec lipca, dojdzie od obniżki stóp procentowych przynajmniej o 25 pb.



"Fed obawia się ryzyka związanego z globalnym wzrostem i słabych inwestycji przemysłowych i biznesowych, dlatego uważa, że obniżka stóp jest odpowiednia" - powiedziała Michelle Girard, główna ekonomistka ds. USA w NatWest Markets.



TRUMP: NADAL MOGĘ NAŁOŻYĆ CŁA



Prezydent Donald Trump powiedział we wtorek, że nadal może nałożyć dodatkowe cła na chińskie towary o wartości 325 mld USD, jeśli tylko zechce. Trump dodał, że Chiny powinny kupić amerykańskie produkty rolne.



"Handel to bardzo ważna kwestia. (...) Mamy na rynku wiele niewiadomych, które zaprzątają obecnie głowy inwestorów" - powiedział Dave Campbell, dyrektor BOS z San Francisco.



Premier Chin Li Keqiang powiedział we wtorek, że rząd może rozważyć zastosowanie środków stymulacji gospodarczej, ponieważ krajowa gospodarka pod oddziaływaniem wielu trudności i wyzwań", wraz ze spadkiem dynamiki wzrostu światowego PKB, napięciami w handlu i wzrostem protekcjonizmu.



Sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin poinformował w poniedziałek, że może się wybrać wraz z przedstawicielem handlowym USA Robertem Lighthizerem w podróż do Pekinu, jeśli konsultacje telefoniczne w tym tygodniu będą produktywne.



CPI W STREFIE EURO POWYŻEJ OCZEKIWAŃ



Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 1,3 proc. w VI w ujęciu rdr - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w II wyliczeniu.



Ceny konsumpcyjne w Wielkiej Brytanii w VI w ujęciu rdr wzrosły o 2,0 proc. - podał w komunikacie urząd statystyczny. Odczyt był zgodny z oczekiwaniami analityków.