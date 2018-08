Indeksy w Europie mocno w dół; kwestia turecka w centrum

Indeksy w Europie mocno zniżkują wobec obaw o wpływ problemów waluty tureckiej na euro i bilanse banków inwestujących w tureckie aktywa. Inwestorzy czekają w piątek też na odczyty CPI oraz dyskontują dane makro Japonii i Francji.

W ujęciu sektorowym największe spadki notują spółki materiałowe, a najmniej tracą sektory nieruchomości i dóbr podstawowych.



EUR/USD spada o 0,9 proc. do 1,1454 (osiągając wcześniej w piątek roczne minimum ok. 1,1440), a dolar umacnia się do koszyka walut o 0,6 proc., na fali ucieczki do bezpiecznych przystani. Jen, po odczytach PKB w Japonii jest stabilny do dolara i mocniejszy do euro o ok. 0,7 proc.



Rynek obawia się zarażenia europejskich aktywów przez turecką lirę, która w obliczu napięcia dyplomatycznego na linii Turcja-USA osłabia się do dolara o ponad 8 proc., do 5,95/USD, wcześnie rano osiągając nowe historyczne maksimum na poziomie 6,3/USD.



Inwestorzy obawiają się amerykańskich sankcji na Turcję, szczególnie wobec wciąż aktualnych obaw o gołębią presję na bank centralny ze strony prezydenta Recepa Erdogana. W piątek prezydent Turcji ma pierwszy raz zabrać głos na temat trwającej wyprzedaży liry.



Financial Times podał, że EBC jest mocno zaniepokojony możliwością zarażania europejskich banków przez tureckie aktywa. Wśród najmocniej zagrożonych banków wymieniono BNP Paribas, BBVA i UniCredit. Akcje UniCredit tanieją o 3 proc., BNP Paripas o 2,8 proc., a a BBVA o 3,5 proc.



Rentowności 10-letnich Treasuries i bundów spadają po ok. 4-5 pb.



W piątek w USA będą m.in. odczyty inflacji konsumenckiej w USA.



"Według rynkowych oczekiwań oraz naszej prognozy główny wskaźnik wzrośnie o 0,1 pkt proc. do 3 proc. rdr. Będzie to jednak wyłącznie efekt związany z wyższymi cenami paliw – inflacja bazowa pozostanie stabilna na poziomie 2,3 proc. rdr" - napisano w piątkowym raporcie ING.



Ceny ropy WTI i Brent spadają w piątek o ok. 0,6-0,7 proc.



DYNAMIKA PKB W JAPONII ZASKAKUJE IN PLUS



Brutto Japonii wzrósł w II kwartale o 1,9 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk. Analitycy szacowali wzrost na 1,4 proc., po spadku w I kw. o 0,9 proc., po korekcie z -0,6 proc.



W ujęciu kwartalnym PKB Japonii wzrósł w II kw. o 0,5 proc. Prognozowano 0,3 proc., po spadku w I kw. o 0,2 proc., bez korekty.



Nominalny PKB w II kw. wzrósł o 0,4 proc. kdk. Tu szacowano +0,2 proc., a w I kw. było -0,4 proc., również bez korekty.



PRODUCKJA PRZEMYSŁOWA FRANCJI POWYŻEJ KONSENSUSU



Produkcja przemysłowa we Francji wzrosła o 0,6 proc. w czerwcu mdm, podczas gdy miesiąc wcześniej spadła o 0,2 proc. Analitycy spodziewali się tymczasem wzrostu produkcji przemysłowej mdm o 0,5 proc.



W ujęciu rok do roku produkcja przemysłowa wzrosła o 1,7 proc., po spadku o 0,6 proc. w poprzednim miesiącu, po korekcie z -0,9 proc. Tu oczekiwano wzrostu w czerwcu o 1,4 proc. rdr.



SANKJE USA TO WOJNA HANDLOWA; ROSJA ODPOWIE - MIEDWIEDIEW, PREMIER ROSJI



"Dalsze zaostrzenie amerykańskich sankcji ekonomicznych wobec Rosji można będzie ocenić jako równe wypowiedzeniu wojny gospodarczej" - powiedział premier Dmitrij Miedwiediew podczas spotkania z pracownikami Kronockiego Rezerwatu Biosfery na Kamczatce w piątek.



Szef rosyjskiego rządu zapowiedział, że na nowe sankcje Rosja "zareaguje, wykorzystując dostępne środki gospodarcze, polityczne, a w razie konieczności i inne".



"Nasi amerykańscy przyjaciele powinni to rozumieć" - stwierdził premier.



"Nie chciałbym komentować rozmów o przyszłych sankcjach, ale mogę powiedzieć jedno: jeśli pociągną one za sobą coś w rodzaju zakazu działalności banków czy wykorzystania takiej bądź innej waluty, to będzie to można określić wprost jako wypowiedzenie wojny gospodarczej" - dodał.



W środę rzeczniczka Departamentu Stanu USA Heather Nauert ogłosiła, że USA nałożą nowe sankcje na Rosję w związku z wykazaniem, iż Moskwa użyła środka paralityczno-drgawkowego przeciwko byłemu rosyjskiemu agentowi Siergiejowi Skripalowi i jego córce w Wielkiej Brytanii. Nowe amerykańskie sankcje wobec Rosji mają wejść w życie około 22 sierpnia. Pierwszy pakiet ma dotyczyć "zakazu zezwoleń na eksport" do Rosji dóbr o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa narodowego - podała telewizja NBC.



Wypowiedź premiera Rosji to pierwsze publiczne ustosunkowanie się czołowego przedstawiciela rosyjskiej egzekutywy do kwestii amerykańskich sankcji.