Indeksy w Europie zwyżkują, obligacje tanieją

Notowania w Europie rosną po największych spadkach w historii podczas czwartkowej sesji. Inwestorzy liczą na pakiety stymulacyjne i decyzje banków centralnych, które mają pomóc gospodarce w obliczu epidemii koronawirusa na świecie. Obligacje osłabiają się, a ceny ropy rosną.

Indeks Stoxx Europe 600 rośnie o 1,3 proc. W górę idzie sektor surowców - Anglo America zyskuje 10 proc., a Glencore 6 proc.



Zyskują też banki. Commerzbank rośnie o 7,5 proc., a CaixaBank i Banco BPM po 6,5 proc.



Akcje Wirecard rosną o 5,5 proc. po tym, jak niemiecka firma płatnicza podała, że niezależny audyt nie stwierdził manipulacji jej sprawozdaniami finansowymi.



Roche zyskuje 3 proc. - rząd USA wydał zgodę na użycie wysoce zautomatyzowane testów opracowanych przez szwajcarskiego producenta leków.



W czwartek europejskie giełdy zanotowały największe jednodniowe spadki w trakcie sesji w historii. Główne indeksy spadały po 12 proc.



Kontrakty na indeksy w USA są w przedziale od +1,7 proc. do +2,17 proc.



Dolar umacnia się o 0,03 proc. wobec koszyka walut do 97,48 pkt.



Eurodolar idzie w górę o 0,13 proc. do 1,1202.



Kwotowanie USD/JPY umacnia się o 0,5 proc. do 105,9.



Kurs funta zniżkuje o 0,04 proc. wobec dolara do 1,2613.



Rentowność 10-letnich UST rośnie o 9 pb do 0,89 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich idzie w górę o 22 pb do 1,66 proc.



Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 38 pb. Natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie: 57 pb.



Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 11 pb do: -0,64 proc. Rentowność brytyjskich 10-latek rośnie o 6 pb do 0,32 proc.



Na rynku paliw ropa WTI na NYMEX rośnie o 4 proc. do 32,76 USD za baryłkę, a Brent na ICE idzie w górę o 3,8 proc. do 34,5 USD/b.



Złoto traci 0,4 proc. do 1.583,7 USD za uncję.



NORWESKI BANK CENTRALNY OBNIŻYŁ STOPY PROC. O 50 PB



Bank centralny Norwegii - Norges Bank - obniżył stopy procentowe o 50 pb do 1 proc. - podał bank w piątek w komunikacie pod nadzwyczajnym posiedzeniu.



Główna stopa procentowa wynosi teraz 1,00 proc. To jej najwyższy poziom od prawie 5 lat.



Bank poinformował w komunikacie, że jest gotów do dalszych obniżek stóp procentowych w razie konieczności.



W czwartek Rada Prezesów EBC pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe. EBC poinformował też o uruchomieniu nowego programu długoterminowych operacji refinansujących (LTRO) i zwiększeniu zakupów aktywów netto o 120 mld euro do końca roku.



Nowojorski Fed podał, że zaoferuje 500 mld USD w ramach trzymiesięcznej operacji repo. Operacja ma zostać powtórzona jutro i będzie kontynuowana co tydzień do 13 kwietnia.



PONAD 4.900 OFIAR KORONAWIRUSA



Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zaprezentowanych w piątek rano, na świecie zainfekowanych jest już ponad 133 tys. ludzi w ponad 120 krajach świata, a ponad 4,9 tys. z nich zmarło. WHO ogłosiło w środę światową pandemię.



W Chinach kontynentalnych zanotowano w czwartek 8 nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa, w porównaniu z 15 dzień wcześniej - poinformowała w piątek Narodowa Komisja Zdrowia. Łączna liczba potwierdzonych przypadków wzrosła tym samym do 80.813.



W położonej w środkowej części Chin prowincji Hubei, gdzie rozpoczęła się pandemia, zmarło w czwartek 6 kolejnych osób w porównaniu z 8 dzień wcześniej. Wszystkie zgony stwierdzono w stolicy prowincji - Wuhan. Był to kolejny dzień z rzędu z jednocyfrowym wskaźnikiem liczby nowych zgonów w tej prowincji.



Z 827 do 1016 wzrosła we Włoszech w ciągu doby liczba zmarłych zakażonych koronawirusem - to najnowszy bilans, jaki został przedstawiony w czwartek na codziennej konferencji prasowej. W całym kraju choruje obecnie ponad 12 tys. osób.



Spikerka amerykańskiej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi powiedziała w czwartek, że porozumienie dotyczące pakietu środku gospodarczych wobec epidemii koronawirusa. Pelosi przedstawiła podczas spotkania z ministrem skarbu Stevenem Mnuchinem propozycje Demokratów. Dodała, że ma nadzieję, iż w piątek będzie już można powiedzieć, czy porozumienie z administracją Białego Domu zostało osiągnięte.



Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio ogłosił w czwartek po południu stan wyjątkowy z powodu koronawirusa przewidując, że liczba zachorowań może wzrosnąć w przyszłym tygodniu do 1000. Ostrzegł m.in. przed możliwością zamykania firm i brakami żywności.



W czwartek Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł 2.352 pkt, czyli 9,99 proc. i wyniósł 21.200,62 pkt. S&P 500 stracił 9,49 proc. i wyniósł 2.481,12 pkt. Nasdaq Comp. poszedł w dół 9,43 proc., do 7.201,80 pkt. To były największe spadki na Wall Street od 1987 r.