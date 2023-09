Indeksy w USA poszły mocno w górę

Czwartkowa sesja na amerykańskich giełdach toczyła się pod dyktando kupujących. Dobre nastroje podtrzymywane były z jednej strony udanym debiutem akcji Arm Holdings, z drugiej lepszymi danymi z gospodarki, choć odczyty inflacyjne przekroczyły w górę oczekiwania. Nie na tyle jednak by wywołać obawy, że presja inflacyjna znów znalazła się poza kontrolą i będzie to wymagało kolejnych podwyżek stóp procentowych.

Na finiszu sesji indeks największych amerykańskich blue chipów średnia przemysłowa Dow Jones rosła o 0,96 proc. notując największy zysk od pięciu tygodni. Szerszy wskaźnik rynkowy S&P500 zwyżkował o 0,84 proc. Z kolei technologiczny Nasdaq Composite drożał o 0,81 proc.

Najnowsze dane o inflacji pokazały, że w sierpniu wzrost cen producentów odnotował największy wzrost od 14 miesięcy, ale co ważne odczyt bazowy, nie obejmujący poddających się gwałtownym wahaniom cen żywności i energii okazał się zgodny z prognozami. Powodem przyspieszenia były przede wszystkim drożejące paliwa.

Ten czynnik z kolei pozytywnie przełożył się na wyniki sprzedaży detalicznej. Ta liczona ogółem wzrosła w sierpniu o 0,6 proc. w ujęciu miesięcznym przebijając medianę prognoz na poziomie 0,2 proc. Bez środków transportu wskaźnik również wzrósł o 0,6 proc. także mocniej niż zakładane 0,4 proc.

Z kolei z rynku pracy ponownie napłynęły dane potwierdzające jego siłę i odporność na działania podejmowane przez amerykańskie władze monetarne. W zeszłym tygodniu przybyło 220 tys. nowych bezrobotnych, o zaledwie 3 tys. więcej niż tydzień wcześniej, poniżej prognozy na poziomie 225 tys.

To wszystko, doliczając środowe dane inflacji CPI, przemawiałoby za kontynuacją cyklu podwyżek stóp procentowych, jednak handlujący akcjami pozostali przy swoim przekonaniu, że FOMC na przyszłotygodniowym posiedzeniu ponownie zarządzi pauzę w cyklu. Decydentów ma do tego skłonić obawa o recesję w największej gospodarce świata, które to zagrożenie patrząc na rozwój sytuacji w globalnej gospodarce jest nadal bardzo realne.

Większość ekonomistów podkreśla, że oczekuje, iż Fed nie podniesie stóp, ale w podsumowaniu prognoz gospodarczych prawdopodobnie zasygnalizuje, że chce utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie przez większą część 2024 roku.

Uwagę handlujących przykuwał w czwartek powrót na giełdowy rynek akcji Arm Holding, projektanta układów scalonych. Stoi za nim japoński gigant, konglomerat Softbank. Debiut okazał się bardzo udany. Przy cenie w ofercie IPO na poziomie 51 USD, zamknięcie debiutu nastąpiło na pułapie 63,59 USD. W efekcie wycena brytyjskiej spółki podbita została do ponad 60 mld USD. Zachęciło to inwestorów do kupowania akcji innych producentów chipów, takich jak Nvidia, Micron Technology czy Broadcom.