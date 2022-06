Indie chcą jeszcze bardziej zwiększyć import ropy z Rosji

Indyjskie rafinerie wspólnie pracują nad sfinalizowaniem nowego sześciomiesięcznego kontraktu na import rosyjskiej ropy, dowiedział się nieoficjalnie Bloomberg. Chcą, aby całe ryzyko dostawy, m.in. koszt ubezpieczenia, wziął na siebie rosyjski koncern Rosneft. Szczegóły dotyczące ilości i ceny są wciąż ustalane z indyjskimi bankami, które mają sfinansować dostawy, twierdzą źródła agencji.

Bloomberg przypomina, że zarówno prywatne jak i państwowe rafinerie w Indiach zwiększają import rosyjskiej ropy od kiedy Moskwa zaczęła mieć problemy z jej sprzedażą po wprowadzeniu sankcji za napaść na Ukrainę. Od ostatnich dni lutego do pierwszych dni maja Indie kupiły ponad 40 mln baryłek rosyjskiej ropy, czyli 20 proc. więcej niż w całym 2021 roku, wynika z szacunków Bloomberga. W maju do Indii trafiało średnio 740 tys. baryłek rosyjskiej ropy dziennie. W kwietniu było to 240 tys. baryłek. W maju ubiegłego roku Indie sprowadzały 34 tys. baryłek rosyjskiej ropy dziennie, podała firma Kpler.

The Independent informował w niedzielę, że armatorzy z Grecji, Malty i Cypru robią obecnie świetne interesy na transporcie rosyjskiej ropy. W lutym, pod koniec którego rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę, tankowce z trzech wspomnianych krajów dostarczyły 31 mln baryłek rosyjskiej ropy. W maju przewiozły już 58 mln baryłek. Łącznie tankowce powiązane z Grecją, Maltą i Cyprem przetransportowały od lutego 178 mln baryłek rosyjskiej ropy, napisał The Independent.