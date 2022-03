Indie z planem zakupu rosyjskiej ropy naftowej

Powyższe czynniki sprawiły, że dzisiaj rano cena ropy naftowej znajduje się już na najniższych poziomach od 1 marca, czyli od dwóch tygodni. W przypadku ropy naftowej Brent, obserwujemy zejście notowań do okolic 100 USD za baryłkę, natomiast ropa WTI spadła już do poziomów dwucyfrowych i wycen poniżej 97 USD za baryłkę.

Nadal istotnym tematem na rynku ropy naftowej są nakładane na Rosję sankcje ze strony krajów zachodnich – jednak równowagą dla nich okazują się dużo mniej zdecydowane działania ze strony państw azjatyckich. Stany Zjednoczone wspomniały, że Chiny mogą zdecydować się na dostawy broni do Rosji – z kolei cichym sojusznikiem Rosjan są także Indie, głównie ze względu na zakrojony na szeroką skalę handel pomiędzy tymi dwoma krajami.

Według najnowszych informacji, przekazywanych przez agencję Reuters, Indie są skłonne do przyjęcia oferty zakupu rosyjskiej ropy naftowej z dyskontem. Jest to dla tego kraju kusząca propozycja, bowiem Indie importują aż 80% zużywanej w tym państwie ropy naftowej, a wysokie ceny surowca w ostatnim czasie mocno nadwerężyły ich budżet. Obecnie więc poszukują one jak najwięcej jak najtańszych dostaw.

Warto także wspomnieć, że Rosja dostarcza Indiom broni i amunicji, których ten kraj potrzebuje w wyniku sporów terytorialnych w północnych regionach. O tym, że Indiom zależy na utrzymaniu poprawnych stosunków z Rosją, świadczy chociażby fakt, że na posiedzeniu ONZ były one jednym z państw, które nie potępiły rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Możliwe więc, że w kwestii ropy naftowej nie oprą się jej atrakcyjnej ofercie.