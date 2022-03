Indyjska pszenica może trafić do Egiptu

Indie są drugim co do wielkości producentem pszenicy na świecie. Napaść wojsk Władimira Putina na Ukrainę zachwiała rynkiem przez co azjatycki eksporter szuka nowych klientów.

Indyjskie Ministerstwo Handlu poinformowało, że prowadzi zaawansowane rozmowy na temat sprzedaży pszenicy do Egiptu, jednego z największych importerów zboża na świecie. Dodatkowo państwo położone w Azji Południowej może zacząć sprzedawać swój towar do Chin, Turcji, Bośni, Sudanu, Nigerii oraz Iranu.

Według danych Ministerstwa Rolnictwa w latach 2021-22 poziom produkcji indyjskiej pszenicy wzrośnie do rekordowego poziomu 111,3 mln ton.