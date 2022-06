Inflacja bazowa w Hiszpanii najwyższa od 27 lat

Dane Instytutu Statystycznego INSEE pokazały, że w maju 2022 r. dynamika wzrostu cen konsumenckich wzrosła do 8,7 proc. licząc rok do roku, po tym jak w kwietniu spowolniła do 8,3 proc. schodząc z marcowego 40-letniego rekordu na poziomie 9,8 proc.

Co ważne, ma ona trwalszy charakter niż do niedawna oczekiwano. Wskazuje na to osiągnięcie przez inflację bazową (nie uwzględniającą mocno zmiennych cen żywności i energii) najwyższego poziomu od 27 lat. Podskoczyła bowiem do poziomu 4,9 proc. z 4,4 proc. w kwietniu.

Hiszpańskie ceny zharmonizowane z Unią Europejską wzrosły w maju o 8,5 proc. r/r z 8,3 proc. w kwietniu pokrywając się z medianą oczekiwań ekonomistów.

Hiszpańska minister gospodarki Nadia Calvino stwierdziła, że obecne prognozy zakładają, że bardziej „normalne” poziomy inflacji powrócą dopiero w przyszłym roku, choć w drugiej połowie obecnego można oczekiwać silnego spadku cen.