Inflacja cen hurtowych w Japonii nadal bliska 13-letniego szczytu

Wzrost cen w hurcie w japońskiej gospodarce, pozostaje w pobliżu wartości po raz ostatni notowanych przez 13 laty. Inflacja wspierana jest przez wysokie koszty surowców, donosi Reuters.

Jak wynika z danych zaprezentowanych w poniedziałek przez Bank Japonii, w sierpniu 2021 r. indeks cen dóbr korporacyjnych (CGPI), który mierzy ceny, jakie firmy pobierają od siebie nawzajem za swoje towary i usługi wzrósł do 5,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Odczyt okazał się nieco niższy niż wynosił rynkowy konsensus kształtujący się na poziomie 5,6 proc. Choś dynamika wzrostu była nieco mniejsza niż lipcowe 5,6 proc., kiedy to odnotowano najszybsze tempo od września 2008 r. , wskaźnik rósł jednak szósty miesiąc z rzędu.

Eksperci podkreślają, że z uwagi na globalne ożywienie po pandemii i rosnącą liczbę szczepień przeciw Covid-19, japońska inflacja hurtowa pozostanie pod presją wzrostową wywierając presję na firmy, aby przenosiły wyższe koszty na gospodarstwa domowe.

By podkreślić skalę zjawiska i ogromną presję kosztową z jaką zmagały się firmy, warto wspomnieć, że ceny importowe oparte na jenie wzrosły w sierpniu o rekordowe 29,2 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Jak na razie czynnik ten niż znalazł jednak odzwierciedlenia w inflacji ogółem.

Podstawowe ceny konsumpcyjne spadły bowiem w lipcu o 0,2 proc. r/r, co oznacza 12. miesiąc spadków z rzędu, a inflacja CPI pozostaje bardzo daleko od celu BOJ na poziomie 2 proc.