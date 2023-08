Inflacja cen usług w Japonii najwyższa od 30 lat

W lipcu ceny usług rosły w Japonii o 2 proc. osiągając ten poziom po raz pierwszy od 30 lat. To dobra wiadomośc dla Banku Japonii, który w przeciwieństwie do innych banków centralnych czeka na utrwalenie się wyższej inflacji, informuje Bloomberg.

Ceny usług rosły o 2,0 proc. w lipcu po zwyżce o 1,6 proc. w czerwcu, głównie z powodu drożejących usług telekomunikacyjnych, zakwaterowania i rozrywki. Pomijając efekt podwyżki podatku od sprzedaży z 1997 roku, usługi ostatni raz drożały o 2 proc. w 1993 roku, przypomina Bloomberg.

Agencja zwraca uwagę, że 2 proc. inflacja cen usług w lipcu to dobra wiadomość dla banku centralnego Japonii, który czeka na dowody utrwalenia się wzrostu cen, co pozwoliłoby mu odejść od ultra luźnej polityki monetarnej.

- Bez względu na to, co mówią publicznie, myślę że Bank Japonii jest gotów do przygotowania się do normalizacji [polityki monetarnej - red. pb.pl] kiedy będzie to potrzebne – powiedział Shunsuke Kobayashi, główny ekonomista Mizuho Securities.

Taro Kimura, ekonomista Bloomberg Economics również uważa, że wzrost cen usług jest jasnym sygnałem umacnianie się trendu inflacyjnego, którego nie widziano w Japonii od dawna.

- Nie jest jednak wciąż jasne, czy znacząco umocni to przekonanie Banku Japonii o osiągnięciu stabilnej inflacji – podkreślił.

Bloomberg przypomina, że benchmarkowy wskaźnik inflacji Banku Japonii wynosił 3,1 proc., a wzrost cen przekracza cel banku centralnego, wynoszący 2 proc., od kwietnia ubiegłego roku. Mimo to Bank Japonii nie zmienił jak dotąd ultra luźnej polityki monetarnej czekając wciąż czy wzrost wynagrodzeń będzie kontynuowany i czy przełoży się na wzrost konsumpcji.