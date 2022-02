Inflacja na szczycie. Dlaczego firmy tak szybko podnoszą ceny?

Inflacja jest na szczycie lub blisko szczytu. Tempo jej obniżania w najbliższych latach zależy od tego, czy większym problemem jest nadmierny wzrost płac i popyt, czy też nowe przyzwyczajenia cenowe firm.

Inflacja w Polsce zbliża się już powoli do dwucyfrowego poziomu, choć jest duża szansa, że uda się nie przekroczyć 10 proc. Aby zrozumieć, co może się stać, chciałbym odpowiedzieć na pozornie banalne pytanie: dlaczego właściwie firmy podnoszą ceny? Dlaczego fryzjer, hotelarz, lekarz, piekarz czy producent samochodów decydują się zwiększyć ceny? Okazuje się, że odpowiedź wcale nie jest łatwa. Jest wiele wyjaśnień i nie do końca wiadomo, które odgrywa największą rolę. Zrozumienie tego pozwoli zaś określić scenariusze dla inflacji na najbliższy rok lub nawet najbliższe lata. Dla pewnego uproszczenia skupię się na czterech czynnikach.