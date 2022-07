Inflacja nadal zaskakuje

Spadły wartości indeksów akcji. Średnia przemysłowa Dow Jones zbliżyła się do okolicy 30500 pkt. Później jednak przyszła faza odreagowania. Co ciekawe, cena kontraktu na indeks niemiecki również początkowo spadła, ale w trakcie wspomnianego odbicia praktycznie powróciła do okolicy sprzed publikacji. Tymczasem indeksy amerykańskie wykonały nieco mniejsze odbicie i znajdują się poniżej poziomu z chwili pojawienia się informacji o wyższej od oczekiwań inflacji w USA. Trzeba jednak przyznać, że mimo wszystko nie są to duże zmiany.

Dziś już za nami australijskie dane o sytuacji na rynku pracy. Dane dużo lepsze od oczekiwań. Stopa bezrobocia wyniosła 3.5 proc., choć zakładano 3.8 proc. Zatrudnienie wzrosło o 88.4 tys. przy prognozach na poziomie 30 tys. Po tej publikacji pojawiły się opinie, że na sierpniowym posiedzeniu RBA może być skłonny do podniesienia stóp procentowych o 75 pkt. bazowych. Wczoraj Bank Kanady pokazał, że wzrosty stóp większe niż wcześniej oczekiwano zdarzają się, gdy zdaniem banku sytuacja tego wymaga. Także zdążyliśmy już poznać japońskie dane o produkcji przemysłowej. W tym wypadku odczyt był nieco gorszy od prognoz. Czekają nas jeszcze dane o polskim bilansie płatniczym, amerykańskiej inflacji na poziomie producentów i liczbie nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych.

Cena baryłki ropy naftowej w wersji WTI pozostaje blisko poziomu 93 dolarów. Próba oddalenia od wsparcia się nie powiodła. Odbicie okazało się małe. Jest zatem realne ryzyko ataku na wspomniane wsparcie. W przypadku ceny złota wczoraj mieliśmy do czynienia z zejściem pod poziom 1715 dolarów za uncję, ale szybko pojawiła się kontra popytu. W efekcie cena wróciła na poziom wcześniejszych wahań.

Na rynku walutowym dane o inflacji wygenerowały reakcję umocnienia dolara, ale tylko chwilową. Parytet na EURUSD wciąż się broni, ale mimo wszystko warto być przygotowanym na niższe poziomy notowań. Para GBPUSD pozostaje nad swoim dołkiem i nie pogłębia spadku, podobnie jak AUDUSD gdzie mamy powrót do okolicy 0.6750. USDCAD spadł do 1.2975 dzięki decyzji Banku Kanady o podwyżce stóp o 100 pk bazowych. Za to USDJPY po słabszych danych z Japonii wspina się na nowe szczyty trendu osiągając 138.30.