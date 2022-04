Inflacja nie zwalnia

Głównym wydarzeniem dnia wydawała się dzisiaj publikacja inflacji w Stanach Zjednoczonych. Pod tym względem nie ma zaskoczenia – inflacja dalej przyspiesza i nie wydaje się, żeby miała w najbliższym czasie odpuścić. Przy tak wysokiej inflacji jest pewne, że Fed będzie agresywny, co powinno być negatywne dla rynku akcji. Dzisiaj obserwujemy jednak wyraźne ożywienie na rynku, co może pokazywać, że rynek pogodził się już z rosnącymi cenami oraz wkrótce bardzo wysokimi stopami procentowymi.

Inflacja w marcu w USA przyspieszyła do 8,5% r/r z poziomu 7,9% r/r, nieznacznie powyżej rynkowych oczekiwań. Bardzo mocny, ale zgodnie z oczekiwaniami był wzrost miesięczny na poziomie 1,2% m/m. To właśnie miesięczna inflacja pokazuje, że borykamy się z dalszą bieżącą presją na ceny, a nie jedynie efektem bazy. Z drugiej strony warto zauważyć, że rosły głównie ceny paliw, żywności oraz mieszkań. Jeśli weźmiemy pod uwagę inflację bazową, która odlicza dwa wspomniane aspekty, miesięczna dynamika wyniosła „zaledwie” 0,3% m/m, przy oczekiwaniu wzrostu o 0,5% m/m. Widać w takim razie, że jeśli ropa naftowa odpuści i pozostanie w okolicach 100 USD za baryłkę, można będzie oczekiwać stabilizacji inflacji. Niemniej o tym będziemy mogli rozmawiać raczej dopiero w połowie roku. Tak czy inaczej, rynek przyjął te dane całkiem nieźle. Kontrakty na indeksy zaczęły rosnąć, a start sesji na Wall Street był całkiem niezły. Nie ma się co dziwić, biorąc pod uwagę, że rentowności 10 letnich obligacji spadły z okolic 2,83% do 2,71%. To oznacza, że rynek może próbować zakotwiczyć długoterminowe oczekiwania dotyczące stóp procentowych oraz inflacji, choć trudno w tym momencie mówić o wygranej bitwie.