Inflacja w euro pomaga polskim firmom podnosić ceny

Inflacja w strefie euro przekroczyła 5 proc., mimo że rynek oczekiwał spadku. Dla konsumentów to niedobrze, ale niektóre polskie firmy mogą się cieszyć.

Inflacja zaskakuje na plus nie tylko w Polsce, ale też w całej Europie. Mamy już pierwsze dane za styczeń ze strefy euro i są one dużo wyższe od oczekiwań. Na rynku zaczęły się zakłady o podwyżki stóp procentowych, które Europejski Bank Centralny może wprowadzić już w tym roku, czego wcześniej nie oczekiwano. Jednocześnie wysoka inflacja w strefie euro może pomagać polskim firmom podnosić ceny. Eksporterom łatwiej będzie przekonać odbiorców do podniesienia cen zamawianych towarów, jeżeli będą mogli to przerzucić na swoich klientów. W ten sposób inflacja staje się zjawiskiem międzynarodowym.