Inflacja w Hiszpanii najwyższa od blisko trzech dekad

Do najwyższego poziomu od 1992 r., wzrosła stopa inflacji w hiszpańskiej gospodarce, informuje Reuters.

Według zaprezentowanych w czwartek wstępnych danych przez Narodowy Instytut Statystyczny (INE), w październiku 2021 r. stopa inflacji podskoczyła do 5,5 proc. w ujęciu rocznym wobec „zaledwie” 4,0 proc. we wrześniu. Również tzw. inflacja harmonizowana EU wspięła się na ten poziom. Odczyt okazał się zdecydowanie wyższy od mediany prognoz, która zakładała wzrost jedynie do 4,5 proc.

Głównym motorem zdynamizowania inflacji są, podobnie jak w innych krajach, rosnące gwałtownie koszty energii, szczególnie bolesne, gdyż Hiszpania jest mocno uzależniona od importu gazu.

Mając na uwadze rosnącą presję inflacyjną, choć nadal utrzymując przekonanie o przejściowym charakterze zjawiska, hiszpański bank centralny ostrzegł jednak, że jeśli sytuacja będzie się przedłużać, może poważnie wyhamować ożywienie gospodarcze. Prezes Banku Hiszpanii zapowiedział, że instytucja planuje znaczące obniżenie swoich prognoz na rok bieżący, i pewną korektę odnośnie przyszłorocznego wzrostu PKB.