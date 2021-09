Inflacja w Hiszpanii rosła we wrześniu w najszybszym tempie od 13 lat, ponieważ galopujące ceny energii nadal zwiększały wydatki konsumentów w czwartej co do wielkości gospodarce strefy euro.

Inflacja HICP wzrosła we wrześniu o 4 proc. w ujęciu rocznym (analitycy ankietowani przez Bloomberga oczekiwali 3,6 proc.). W sierpniu wzrost sięgał 3,3 proc. rok do roku.